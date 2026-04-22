Ибрагим Татлысес сделал громкое заявление о завещании: «Я всё оставил государству. Ни копейки детям»

Известный турецкий певец Ибрагим Татлысес после выписки из больницы сделал резонансное заявление о своём наследстве, которое уже активно обсуждается в СМИ.

Как передают турецкие СМИ, артист, недавно перенёсший операцию и лечение, ответил на вопрос журналистов о завещании и сообщил, что принял радикальное решение.

По его словам, всё своё имущество он намерен оставить государству.

«Я всё оставил государству. Ни копейки детям. Я сам всё заработал, могу распоряжаться как хочу», — заявил Татлысес.

Певец также добавил, что некоторые семейные конфликты повлияли на его решение, и подчеркнул, что не считает необходимым оставлять наследство детям.

Заявление артиста вызвало широкий общественный резонанс и активно обсуждается в турецких СМИ и соцсетях.