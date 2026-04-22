Раскрыто убийство таксиста, совершённое около 30 лет назад: арестованы двое подозреваемых

First News Media19:20 - Сегодня
Раскрыто убийство таксиста, совершённое около 30 лет назад: арестованы двое подозреваемых

В Азербайджане раскрыто убийство, совершенное 30 лет назад.

Об этом сообщили в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана.

Следственное управление Генеральной прокуратуры продолжило расследование уголовного дела, возбужденного 12 июня 1997 года по факту исчезновения Байрамова Гюльмамеда Ханахмед оглу, который 10 апреля 1996 года вышел из дома и не вернулся.

В ходе комплексных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД, были собраны доказательства, дающие основания подозревать Джалилова Шахина Махмуд оглу и Гафарова Хидаята Ширзад оглу в том, что они по предварительному сговору совершили разбойное нападение, а также умышленное убийство из корыстных побуждений и с целью сокрытия другого преступления.

По данным следствия, 10 апреля 1996 года в районе станции метро «Нефтчиляр» в Баку подозреваемые под видом клиентов сели в автомобиль Гюльмамеда Байрамова, который занимался частным извозом. По пути в посёлок Гарачухур Сураханского района они задушили водителя верёвкой и убили его.

После этого, чтобы скрыть следы преступления, тело было спрятано в бетонной трубе в посёлке Гарачухур, а автомобиль разобран и продан на запчасти. Полученные деньги злоумышленники разделили между собой.

В ходе следственного эксперимента с участием сотрудников МЧС были обнаружены останки погибшего.

22 апреля 2026 года Шахин Джалилов и Хидаят Гафаров были официально привлечены в качестве обвиняемых. Им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Азербайджана в редакции, действовавшей до 1 сентября 2000 года. По решению Бинагадинского районного суда Баку им избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается. Власти отмечают, что работа по раскрытию преступлений прошлых лет остаётся приоритетной и ведётся совместно с соответствующими государственными структурами.

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

