Премьер-министр Италии посетит Азербайджан в ближайшие недели

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует официальный визит в Баку в период с мая по июнь 2026 года для обсуждения энергетической повестки и расширения мощностей Трансадриатического трубопровода (TAP).

Ожидается, что визит премьер-министра Италии состоится с мая по июнь и станет ещё одним шагом в двустороннем взаимодействии между двумя странами.

Отметим, что Италия остается ключевым направлением для азербайджанского газа. По данным управляющего директора TAP Луки Скиппати, с момента запуска коммерческих операций в Италию было поставлено более 47,5 млрд кубометров топлива. Общий объем поставок в Европу превысил 57 млрд кубометров.

Согласно отчету компании SNAM SpA, в 2025 году поставки через TAP покрыли 16% общего спроса Италии на газ. В структуре импорта трубопроводного газа (без учета СПГ) доля азербайджанского сырья достигла 25%. Операционные данные фиксируют стабильность потоков: в 2024 году было поставлено 9,76 млрд кубометров, в 2025 году — 9,46 млрд кубометров. С начала 2026 года объем поставок уже превысил 2,4 млрд кубометров.

Техническое расширение системы включает модернизацию компрессорной станции в Греции, что увеличило долгосрочную мощность на 1,2 млрд кубометров в год. Италия сохраняет статус ведущего торгового партнера Азербайджана, диверсифицируя взаимодействие в секторах обороны и авиации.

Источник: Euronews