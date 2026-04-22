На заседании ООН обсудили WUF13

Азербайджан принял участие в первой сессии Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) за 2026 год.

Как сообщает Report, на заседании обсудили вопросы, связанные с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13).

Была представлена подробная информация о подготовке правительства Азербайджана совместно с UN-Habitat к этому мероприятию.

Основная тема WUF13 - "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения" - обозначена как один из наиболее актуальных глобальных вопросов.

Подчеркнуто долгосрочное стратегическое значение форума для глобальной повестки устойчивого городского развития.

На заседании был заслушан доклад постоянного представителя Султана Гаджиева от имени сопредседателей Межправительственной экспертной рабочей группы открытого состава по вопросам надлежащего жилья для всех (OEWG-H) UN-Habitat - Азербайджана и Сомали - о рабочем плане на 2026 год.

