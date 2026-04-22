Анар Байрамов уволил ещё двух должностных лиц

Два должностных лица из Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) отстранены от занимаемых должностей.

Как сообщает Lent.az, своих должностей лишились директор Нэримановского медицинского центра Фазиль Алмамедов и начальник Бакинского городского управления здравоохранения Эльчин Амиров.

По имеющейся информации, соответствующие приказы подписал исполнительный директор TƏBİB Анар Байрамов.

Отмечается, что на сегодняшний день уже более десяти должностных лиц TƏBİB были уволены.

