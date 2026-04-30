 Супруги Юзбековы открыто рассказали о детях с РАС: «Не они живут по нашим правилам - мы по их» - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Супруги Юзбековы открыто рассказали о детях с РАС: «Не они живут по нашим правилам - мы по их» - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:45 - Сегодня
Супруги Юзбековы открыто рассказали о детях с РАС: «Не они живут по нашим правилам - мы по их» - ФОТО - ВИДЕО

Выступая в качестве спикера на одном из мероприятий в Баку, блогер Хатира Юзбекова впервые открыто рассказала о том, что воспитывает двоих детей - сына и дочь - с расстройством аутистического спектра (РАС).

«Дети с расстройством аутистического спектра - очень любящие. Чем больше любви вы даёте, чем больше внимания и понимания проявляете, тем меньше столкнётесь с агрессией. Не бойтесь, не смущайтесь, не стесняйтесь своего ребёнка. Если кто-то смотрит или реагирует на каждый звук, просто спокойно посмотрите ему в глаза. Важно, чтобы и общество нас поддерживало в этом вопросе, потому что это непросто. Воспитывать такого ребёнка очень трудно. Никогда не нужно опускать руки. Нужно постоянно работать с детьми. Даже если нас не станет, важно, чтобы они могли справляться с жизнью» - отмечает Хатира Юзбекова, рассказывая о том, что растит двойняшек с РАС. 

Видеофрагменты её выступления быстро разошлись в социальных сетях, вызвав широкий отклик пользователей, в ответ на который Хатира Юзбекова сделала еще одну публикацию на данную тему в социальной сети Instagram.

«Несмотря на все трудности, даже в самые трудные моменты, я никогда не воспринимала себя несчастной женщиной. Я всегда благодарила Бога за этих двух детей, подаренных мне, и чувствовала себя счастливой, что я их мама. Иногда человек по-настоящему ощущает счастье, когда справляется с чем-то сложным. Я испытываю это чувство с каждым их достижением. Я не знаю, что такое безысходность и отчаяние. Я принимаю их такими, какие они есть. Именно потому, что они другие, они открыли мне совершенно иной мир, помогли глубже почувствовать себя человеком» - отмечает Х.Юзбекова. 

Блогер подчеркивает, что сын и дочь научили ее «состраданию, любви, чувству ответственности, терпению, помогли открыть в себе внутреннюю силу»: «Я никогда не стыжусь и не боюсь. Я везде беру их с собой. Раньше из-за чужих взглядов я давила на них, злилась, не понимала, и сейчас жалею об этом. Теперь же я научилась смотреть прямо в глаза тем, кто смотрит на нас с осуждением. В этой жизни у всего есть решение. Отчаяние - не про нас, это слово нам так же чуждо, как и те взгляды».

Супруг Х.Юзбековой, известный азербайджанский актер Талех Юзбеков отметил в социальных сетях, что «поначалу это трудно принять как родитель»: «Хочется, чтобы твой ребёнок был как все. Но со временем понимаешь, что не они должны жить по нашим правилам - мы должны жить по их правилам. Именно это и делает их особенными: у них свой, ни на чей не похожий взгляд на мир».

Актер называет свою супругу сильной женщиной, подчеркивая следующее: «Хатира - сильная женщина. Она сильна тем, что смогла принять это, начала говорить об этом вслух и хочет менять отношение людей к подобному. Когда я на съёмках или занят работой, весь груз ложится на неё. Она отдаёт детям куда больше, чем я. Я никогда об этом не говорил - просто не знал, как говорить. Хатира смогла, поэтому она сильная».

Т.Юзбеков рассказывает, что получает множество слов поддержки: «Некоторые компании и организации также приглашают нас на мероприятия, связанные с аутизмом. Спасибо вам за это. Я понимаю, что вы делаете это из желания помочь, привлечь внимание к проблеме. Но мы пока эмоционально не готовы к этому в полной мере. Говорить об этом, значит брать на себя огромную ответственность, и это требует сил. Мы будем делать столько, сколько сможем. Прошу отнестись к этому с пониманием».

«Люди нередко жалеют детей с расстройствами аутистического спектра и их родителей. Это очень человеческое чувство. Иногда люди раздражаются из-за поведения или звуков, которые издают такие дети. Их тоже можно понять - они просто думают, что ребёнок балуется. Я уверен, если больше рассказывать людям об этом, они начнут относиться к таким детям с пониманием. В этом и есть главное - понять и принять. Если общество, как и родители, научится понимать и принимать особенных детей такими, какие они есть, мир станет для них безопаснее и роднее. Эти дети нуждаются в том, чтобы их принимали - все мы, именно такими, какие они есть» - подытоживает актер.

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50