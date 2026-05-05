Турция представила первую межконтинентальную баллистическую ракету - ВИДЕО

Министерство национальной обороны Турции представило на выставке SAHA Expo первую турецкую межконтинентальную баллистическую ракету Yıldırımhan. С дальностью полёта до 6000 километров страна вышла на новый уровень стратегического сдерживания.

Турция сделала важное заявление на выставке SAHA Expo, которая объединяет ведущие компании оборонной и аэрокосмической промышленности. В официальном сообщении Министерства национальной обороны отмечается, что широкой общественности впервые была представлена межконтинентальная баллистическая ракета Yıldırımhan. Система привлекла внимание своими техническими характеристиками.

По данным ведомства, Yıldırımhan способна преодолевать расстояние до 6 тысяч километров. Скорость ракеты варьируется от 9 до 25 Махов.

Сообщается, что в качестве топлива используется жидкий тетроксид азота, а сама ракета оснащена четырьмя ракетными двигателями. Такая конструкция позволяет ей развивать гиперзвуковую скорость.

Благодаря высокой скорости и маневренности Yıldırımhan, как отмечается, способна преодолевать существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, что повышает её оперативную эффективность.

В заявлении также подчеркивается, что система рассматривается как важный элемент современных военных доктрин. Высокая скорость и маневренность позволяют ограничивать возможности раннего предупреждения и перехвата за счёт быстрого достижения заданных целей.