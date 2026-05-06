 Папа Римский ответил на критику со стороны Трампа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Папа Римский ответил на критику со стороны Трампа

First News Media09:35 - Сегодня
Папа Римский ответил на критику со стороны Трампа

Папа Римский Лев XIV отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил во вторник портал Vatican News.

«Миссия католической церкви заключается в провозглашении Евангелия, в проповедовании мира. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, то пускай он делает это правдиво. <...> Я просто надеюсь, что меня услышат», - приводит его слова портал.

Ранее Лев XIV выступил с жесткими антивоенными проповедями, которые расценивались как критика администрации США за ее действия на Ближнем Востоке. 13 апреля президент США Дональд Трамп после очередного заявления понтифика написал в Truth Social, что «этот папа слаб в вопросах преступности и внешней политики». Как утверждал Трамп, если бы не его президентство, американца не избрали бы Папой Римским.

Понтифик после этого заявил, что не намерен вступать с американским лидером в дискуссию и продолжит осуждать войну.

Поделиться:
448

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 23° тепла

Политика

Милли Меджлис рассматривает переименование сел в Губинском районе

Политика

Спикер парламента Армении готов приехать в Баку и сам пригласил азербайджанскую ...

Общество

Генпрокуратура призвала СМИ и пользователей соцсетей ссылаться только на ...

В мире

Новый Католикос-Патриарх всея Грузии будет избран на следующей неделе

Трамп пригрозил Ирану более масштабными бомбардировками, если...

Иран обеспечит безопасность в Ормузском проливе после устранения угрозы - КСИР

Диалог Армении и Турции достиг достаточного уровня для хороших результатов

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Замеченная в Ереване «зебра» оказалась окрашенным ослом - ВИДЕО

Турция закрыла Босфорский пролив

США заблокировали экспорт иранской нефти на $4,8 млрд

Нетаньяху объявил о планах направить $119 млрд на производство вооружений в Израиле

Последние новости

В Ташкенте отметят 103-ю годовщину со дня рождения Общенационального лидера

Сегодня, 18:45

Жительница Баку заявила о сексуальном насилии и угрозах со стороны родственников

Сегодня, 18:30

От сателлита к протекторату: что на самом деле скрывается за риторикой Макрона в Ереване

Сегодня, 18:15

Вернувшихся в Ходжавенд группу жителей проинформировали о мерах соцзащиты и минной опасности

Сегодня, 18:00

Кямаля Агазаде рассказала 1news.az о мальчике, брошенном на кладбище собственной матерью

Сегодня, 17:44

Эрдоган не пустил Макрона из Армении в Турцию после переговоров с Баку

Сегодня, 17:26

В Баку представили редкие плакаты эпохи Второй мировой войны - ФОТО

Сегодня, 17:25

Новый Католикос-Патриарх всея Грузии будет избран на следующей неделе

Сегодня, 16:55

Продлён срок выплаты надбавок к зарплате медработников, участвующих в борьбе с COVID-19 в Баку

Сегодня, 16:48

В Баку выявлены нарушения на производстве замороженных полуфабрикатов - ФОТО

Сегодня, 16:35

Трамп пригрозил Ирану более масштабными бомбардировками, если...

Сегодня, 16:25

Иран обеспечит безопасность в Ормузском проливе после устранения угрозы - КСИР

Сегодня, 16:02

На проспекте в Баку заметили лошадь: полиция обеспечила безопасность - ВИДЕО

Сегодня, 15:55

В некоторых районах страны идёт снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 15:48

Ирина Горбачева прогулялась по Баку: «Мягко и ярко, много смеха и красоты» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:32

Выросли налоговые поступления из ненефтегазового сектора

Сегодня, 15:22

В Азербайджане выбор банка для получения зарплаты станет доступен через 3-4 месяца

Сегодня, 15:15

В Гяндже сотрудники детского сада подвергли детей психологическому насилию: комментарий учреждения - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:50

Диалог Армении и Турции достиг достаточного уровня для хороших результатов

Сегодня, 14:42

Милли Меджлис рассматривает переименование сел в Губинском районе

Сегодня, 14:33
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50