Папа Римский ответил на критику со стороны Трампа
Папа Римский Лев XIV отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщил во вторник портал Vatican News.
«Миссия католической церкви заключается в провозглашении Евангелия, в проповедовании мира. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, то пускай он делает это правдиво. <...> Я просто надеюсь, что меня услышат», - приводит его слова портал.
Ранее Лев XIV выступил с жесткими антивоенными проповедями, которые расценивались как критика администрации США за ее действия на Ближнем Востоке. 13 апреля президент США Дональд Трамп после очередного заявления понтифика написал в Truth Social, что «этот папа слаб в вопросах преступности и внешней политики». Как утверждал Трамп, если бы не его президентство, американца не избрали бы Папой Римским.
Понтифик после этого заявил, что не намерен вступать с американским лидером в дискуссию и продолжит осуждать войну.