Лондонский «Арсенал» — первый финалист Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 - ВИДЕО

Лондонский «Арсенал» со счётом 1:0 обыграл мадридский «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026. В первой игре команды сыграли вничью — 1:1.

Таким образом, лондонский клуб стал первым финалистом текущего розыгрыша главного клубного турнира Европы.

В финале команда Микеля Артеты встретится с победителем пары мюнхенская «Бавария» — «Пари Сен-Жермен». В первом матче победу со счётом 5:4 одержали парижане.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 пройдёт 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Действующим чемпионом турнира является «Пари Сен-Жермен».

Источник: Чемпионат