Момент ДТП с рэпером Navai на Ferrari попал на видео - КАДРЫ

5 мая рэпер Navai (Наваи Бакиров) попал в дорожно-транспортное происшествие на своем автомобиле Ferrari у Парка культуры в Москве.

Российские Telegram-каналы сообщают, что автомобиль двигался с существенным превышением скорости, на Зубовском бульваре спорткар развернуло, и он практически задом вылетел на бордюр и ударился об ограничители, после чего машина подскочила вверх и упала.

В ДТП, кадры которого опубликованы ЧП Москва, никто не пострадал, сработали подушки безопасности – отметим, что в салоне автомобиля артист был не один, вместе с ним ехал его друг.

«Колеса плохие. Колеса гоночные, поэтому… Слава Богу все хорошо и все живы, здоровы», - отмечает Navai в комментарии M24, подчеркивая, что двигался не быстро.

Известно, что за грубое нарушение ПДД и повреждение городской инфраструктуры готовится обращение в суд с требованием возмещения ущерба и лишения водительских прав.