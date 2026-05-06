Один из ведущих ортопедов мира проведет бесплатные консультации в Баку - ФОТО

В Баку появится редкая возможность получить консультацию врача мирового уровня, не выезжая за границу.

18 мая 2026 года в столице пройдут бесплатные приемы с участием профессора Джавада Парвизи - одного из ведущих международных специалистов в области эндопротезирования суставов и лечения инфекций протезов.

В рамках визита профессор проведет прием пациентов, которым требуется специализированная помощь при заболеваниях суставов, а также в случаях, связанных с повторными операциями или заменой протезов. Это возможность получить экспертное мнение в сложных клинических ситуациях и определить дальнейшую тактику лечения.

За более чем 30 лет практики Джавад Парвизи выполнил свыше 10 000 операций на суставах и стал автором десятков научных публикаций и более 30 профильных книг. Он прошел обучение в ведущих медицинских центрах Великобритании, США и Швейцарии, а также более 20 лет занимал должность директора клинических исследований в одном из самых авторитетных ортопедических центров мира - Rothman Orthopedic Institute. В настоящее время профессор также преподает в Thomas Jefferson University и ведет прием пациентов в Acıbadem Maslak Hospital, где применяются современные методы лечения, включая малоинвазивное протезирование и комплексное ведение пациентов с заболеваниями суставов.

Консультация может быть актуальна для пациентов, испытывающих боль или ограничение подвижности в суставах, уже перенесших операции по замене суставов, столкнувшихся с осложнениями после протезирования, а также для тех, кто нуждается во втором мнении перед сложным хирургическим вмешательством. Во время приема пациенты смогут получить экспертную оценку состояния, рекомендации по лечению и индивидуальный план дальнейших действий.

Организатором выступает международная сеть клиник Acıbadem Healthcare Group, объединяющая современные медицинские технологии и опыт врачей мирового уровня. Для пациентов из-за рубежа сеть предоставляет полный комплекс услуг, включая организацию поездки, трансфер, размещение и сопровождение на всех этапах лечения.

Бесплатные консультации в Баку - это возможность получить мнение одного из ведущих мировых специалистов, не покидая страну. Количество мест ограничено, запись осуществляется заранее.

Дата: 18 мая

Место проведения: Баку

Телефон для записи: +994 55 665 96 81