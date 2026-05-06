Трамп: США прекратят проводить суда через Ормуз до завершения переговоров

Администрация США приняла решение приостановить операцию Project Freedom по организации транзита судов через Ормузский пролив до получения информации о том, что переговоры по сделке с Ираном могут успешно завершиться, а соглашение будет заключено.

Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Он отметил, что США получили соответствующий запрос со стороны "Пакистана и других стран".

"Мы пришли к взаимному соглашению о том, что, хотя полная блокада останется, Project Freedom (проход судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы посмотреть, удастся ли завершить [переговоры] и подписать соглашение", - написал он в Truth Social.

