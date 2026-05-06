Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на аэропортовском шоссе

Обнародовано состояние пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем вчера на территории Хазарского района Баку, на аэропортовском шоссе.

В ответ на запрос 1news.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что 5 мая в 15:20 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из Хазарского района.

«На место происшествия была направлена бригада скорой помощи. Врачи оказали помощь 36-летнему мужчине на месте, а 46-летний мужчина с сочетанной травмой был госпитализирован в Сабунчинский медицинский центр. 33-летняя женщина от госпитализации отказалась.

Пациенту, у которого в Сабунчинском медцентре диагностировали тупую травму грудной клетки и множественные переломы ребер, продолжают оказывать помощь в отделении сочетанной травмы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что в ходе аварии столкнулись легковые автомобили марок Mercedes и XPeng. В результате ДТП водитель Mercedes Мансур Гюлехан оглу Иманов погиб.

Читайте по теме:

Смертельное ДТП на Аэропортовском шоссе