В Шеки перевернулся автомобиль, один человек погиб 

В Шеки перевернулся автомобиль, есть погибший и пострадавшие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, происшествие было зафиксировано сегодня ночью около 02:00 на территории города Шеки. Автомобиль марки «ВАЗ-2107» потерял управление и перевернулся.

В результате аварии находившийся в транспортном средстве пассажир, 23-летний Эльчин Ахмедли, скончался на месте, водитель, 22-летний Омар Танрывердиев, и другой пассажир, 16-летний подросток, получили травмы.

По факту проводится расследование.