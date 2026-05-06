В Азербайджане начинается прием детей в первый класс

С 15:00 6 мая начинается прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2026–2027 учебный год.

Как передает 1news.az, процесс приема будет осуществляться через портал www.mektebeqebul.edu.az. С этой же даты родители смогут выбрать школу и учителя. Этап выбора продлится до 11:00 5 июня.

В числе приоритетных регионов указаны города Абшерон, Баку, Сумгайыт, Гянджа и Нахчыван.

По секциям с преподаванием на других языках запись на собеседование начнется 6 мая в 11:00 и продлится до 18:00 18 мая.

Регистрация для школ с конкурсным отбором будет открыта с 15:00 6 мая до 18:00 5 июня. В эту категорию входят Бакинский европейский лицей, Республиканская гимназия искусств и средняя специальная музыкальная школа имени Бюльбюля.

Электронный прием в первый класс охватывает все общеобразовательные учреждения городов и районов страны.

Отмечается, что в этом году около 81 тыс. детей, обучавшихся в подготовительных группах азербайджанского сектора, будут автоматически переведены в первый класс.

Наличие удостоверения личности ребенка является обязательным условием при регистрации.

Обеспечение доступности процесса приема в школу для каждого родителя является одной из ключевых целей.