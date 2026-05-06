МИД Ирана заявил ОАЭ об угрозе из-за американских военных баз

Тегеран опровергает утверждения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о нанесении Ираном ракетных ударов и запуске беспилотников по территории этой страны.

Об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

В заявлении отмечается, что недавние оборонительные меры, предпринятые ВС Ирана, были направлены исключительно на «отражение американской угрозы», и никаких атак конкретно против ОАЭ не осуществлялось.

МИД Исламской Республики также обвинил Абу-Даби в «сговоре с враждебными сторонами против Ирана» и осудил продолжающееся размещение американских военных баз и техники в ОАЭ, предупредив, что это может «привести к опасным последствиям для регионального мира и стабильности». «Если ОАЭ не откажутся от размещения американских военных баз, это будет иметь серьезные последствия для безопасности и стабильности региона», — заявил МИД Ирана.

В документе говорится, что на фоне усиления «незаконной и провокационной» деятельности армии США в регионе открытое сотрудничество официальных лиц Абу-Даби с Вашингтоном «противоречит принципам добрососедства». «Мы осуждаем подрывные действия властей в Абу-Даби, их сговор с враждебными сторонами и продолжающееся размещение ими военных баз», — сказано в заявлении.

Корпус стражей исламской революции наносил удары по американским военным базам в ОАЭ. В ходе конфликта с Ираном военная инфраструктура США на Ближнем Востоке получила сильный ущерб, некоторые из военных баз непригодны для использования.

Источник: Azad Iran