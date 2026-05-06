Кенийский телеканал TV47 показал процесс разминирования в Агдаме - ВИДЕО

Кенийский телеканал TV47 подготовил репортаж о процессе разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как передает Report, корреспондент телеканала Элизабет Мутуку посетила Агдамский район, считающийся одним из наиболее пострадавших от минной угрозы во всем Карабахском регионе.

"На этих территориях каждый шаг остается опасным. Мины по-прежнему скрыты под землей, вдоль дорог, в домах и на сельскохозяйственных угодьях. Карабах является одним из самых заминированных регионов мира. По оценкам Азербайджана, в регионе остаются до 1,5 млн мин и неразорвавшихся боеприпасов", - отмечает Мутуку.

По словам журналистки, очистка территории - медленная и крайне опасная работа. Группы саперов действуют предельно осторожно, проверяя каждый сигнал и очищая участок за участком.

"Мы не можем назвать конкретные сроки завершения процесса разминирования в этом регионе, потому что здесь очень много мин и территория сильно загрязнена. Некоторые участки менее загрязнены, другие - больше, поэтому это может занять гораздо больше времени, чем мы предполагаем", - рассказал телеканалу представитель саперной службы Намиг Балаев.

Телеканал подчеркивает, что несмотря на использование современной техники, дронов и специально обученных собак-миноискателей, значительная часть работы по-прежнему выполняется вручную.

"Признаки прогресса уже заметны. Это часть мин, которые были глубоко скрыты в земле и успешно обнаружены в ходе разминирования. А здесь находятся еще более опасные боеприпасы, долгое время остававшиеся под землей", - говорится в репортаже.

