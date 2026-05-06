Вступил в силу объявленный Зеленским «режим тишины»

Предложенный Украиной в одностороннем порядке режим тишины начался в ночь на среду, 6 мая.

Ранее Владимир Зеленский предложил его как альтернативу объявленному Россией "майскому перемирию".

В начале недели власти РФ заявили, что, по решению президента Владимира Путина, Россия в одностороннем порядке объявляет "перемирие в честь празднования Дня Победы" на 8 и 9 мая. Из сообщения Минобороны РФ следовало, что если Украина попытается сорвать празднование, то Россия "нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева".

В ответ на ультиматум Зеленский заявил, что Украина готова прекратить огонь раньше, c полуночи 6 мая, при условии, что Россия сделает так же. Украинский президент подчеркнул, что считает "человеческую жизнь несравнимо большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины". 5 мая глава офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил готовность Киева соблюдать режим тишины и далее, если от ударов откажется и Россия.

Как 29 апреля сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, идею о прекращении огня во время празднования Дня Победы впервые озвучил Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

