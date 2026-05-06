Вучич: решение о сроках выборов в Сербии будет принято в течение 10 дней

Решение о сроках проведения выборов в Сербии будет принято в течение ближайших 10 дней.

Об этом заявил президент страны Александар Вучич в эфире телеканала Informer.

"В любом случае решение у нас будет примерно через десять дней. Когда речь идет о выборах, никаких ловушек нет. Здесь народ, люди решают, какое будущее они хотят и кому хотят его доверить. Я считаю, что выборы - это очень важная вещь. Как я всегда говорил, государство - не игрушка, так и выборы чрезвычайно важны, всегда", - указал Вучич.

Сербский лидер подчеркнул, что граждане, выбирая свое будущее, должны поддержать тех, кто "наилучшим образом будет сохранять и защищать интересы страны". По его словам, речь идет о судьбе миллионов людей, а не о его личной политической судьбе или судьбе других представителей власти.

Президент отметил, что за прошедший период многое было сделано, а экономический цикл показал "исключительные реальные результаты", однако из-за изменения обстоятельств в мире многие процессы необходимо менять и ускорять.

Ранее сербский лидер допускал, что внеочередные парламентские выборы в Сербии могут пройти через два месяца или через полгода. Спикер Народной скупщины Сербии Ана Брнабич сообщила, что правящая Сербская прогрессивная партия предложит Вучичу стать ее кандидатом в премьеры на будущих парламентских выборах.

Источник: ТАСС