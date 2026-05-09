Президент Сирии отстранил братьев от ключевых постов

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа отстранил своих братьев от высоких государственных должностей на фоне обвинений в кумовстве и попыток дистанцироваться от модели правления семьи Асадов.

По данным СМИ, брат сирийского лидера Махер аш-Шараа был освобождён от влиятельного поста в администрации президента, а его место занял другой чиновник. Хазем аш-Шараа также покинул руководящую должность в экономическом секторе.

Ранее власти Сирии уже прекратили деятельность офиса третьего брата президента — Джамаля аш-Шараа — после обвинений в использовании семейных связей и имени президента в коммерческих целях.

По информации источников, решение было принято в рамках кампании против коррупции и для демонстрации отказа нового сирийского руководства от клановой системы управления, ассоциируемой с семьёй Асада.

Источник: Yeni Şafak