В Киеве отметили 103-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

В столице Украины Киеве торжественно отмечена 103-я годовщина со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вначале коллективы посольства Азербайджана в Украине и представительства SOCAR в Украине, активисты диаспоры, посетив памятник великому лидеру в парке имени Гейдара Алиева в Киеве, почтили его память.

Затем на Аллее азербайджано-украинской дружбы в Киеве состоялась очередная акция по посадке деревьев. В акции, организованной совместно посольством нашей страны и Объединенной диаспорой азербайджанцев Украины, приняли участие сотрудники представительства SOCAR в Украине, депутаты Киевского городского совета, официальные лица Киевской городской мэрии.