 Еще шесть человек арестованы по делу о предвыборных взятках в Армении | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Еще шесть человек арестованы по делу о предвыборных взятках в Армении

First News Media15:45 - Сегодня
Еще шесть человек арестованы по делу о предвыборных взятках в Армении

В Армении арестованы шесть граждан по делу о даче и получении предвыборных взяток. Об этом сообщили в Антикоррупционном комитете.

«В отношении шестерых избрана мера пресечения в виде ареста, еще один – помещен под домашний арест», – заявили в комитете, не уточнив, о представителях какой политической силы идет речь.

Известно лишь, что «кейс» связан с Ширакской областью.

Ранее сообщалось, что 8 мая Антикоррупционный комитет обвинил ряд граждан, выступающих от имени сторонников блока «Сильная Армения», в новых случаях подкупа избирателей.

В частности, следствие выложило аудиозаписи, утверждая, что координатор партии «Сильная Армения» в муниципалитете Ани Ширакской области пообещал и передал ряду избирателей денежные суммы.

По материалам дела, чтобы завуалировать передачу денег, указанных граждан оформили в качестве «ответственных лиц территориального офиса партии с выплатой зарплаты». Возбуждено уголовное производство, задержан ряд лиц, проведены обыски.

Напомним, 7 июня в Армении состоятся парламентские выборы.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
398

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились с жителями, переселившимися в село ...

Xроника

В селе Солтанлы Джебраильского района состоялось открытие подстанции «Шафаг» - ...

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительством здания ...

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в частных ...

В мире

Великобритания направляет эсминец HMS Dragon на Ближний Восток для защиты судоходства

Петер Мадьяр потребовал отставки президента Венгрии Тамаша Шуйока до конца мая - ОБНОВЛЕНО

Мерц заявил о стремлении сохранить функционал НАТО

Президент Сирии отстранил братьев от ключевых постов

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Недалеко от Белого дома произошла стрельба

На Турцию обрушился серьезный шторм, есть жертвы - ВИДЕО

США заблокировали экспорт иранской нефти на $4,8 млрд

Закрыт буфет и наказан директор бакинской школы, в которой отравились ученики - ФОТО

Последние новости

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией о природе Зангилана - ФОТО

Сегодня, 19:22

С Азербайджана в Армению отправится очередная партия дизельного топлива

Сегодня, 19:21

Ильхам Алиев: Село Шукюрбейли полностью отстроено заново

Сегодня, 19:14

Ильхам Алиев: В ближайшие пару лет суммарный солнечный и водный потенциал Карабаха для производства электроэнергии составит около 700 мегаватт

Сегодня, 19:10

Руководство и личный состав СГБ посетили Аллею почетного захоронения

Сегодня, 19:07

Президент Азербайджана: В будущем Джебраил внесет большой вклад в развитие нашей страны

Сегодня, 19:05

Президент: Историческая память азербайджанского народа не стерлась

Сегодня, 19:03

Ильхам Алиев: Мы планируем второй этап строительства села Шукюрбейли

Сегодня, 19:01

В селе Солтанлы Джебраильского района состоялось открытие подстанции «Шафаг» - ФОТО

Сегодня, 18:50

Великобритания направляет эсминец HMS Dragon на Ближний Восток для защиты судоходства

Сегодня, 18:44

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительством здания Джебраильской районной центральной больницы - ФОТО

Сегодня, 18:36

«Ливерпуль» и «Челси» потеряли очки в очной встрече

Сегодня, 18:29

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились с жителями, переселившимися в село Шукюрбейли Джебраильского района - ФОТО

Сегодня, 18:24

На улице Рашида Бейбутова в Баку организуют полосу микромобильности

Сегодня, 18:14

Петер Мадьяр потребовал отставки президента Венгрии Тамаша Шуйока до конца мая - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:58

В джебраильское село Шукюрбейли планируется переселить 615 семей

Сегодня, 17:45

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в частных домах в селе Шукюрбейли

Сегодня, 17:42

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии села Шукюрбейли Джебраильского района

Сегодня, 17:23

Азербайджанские дзюдоисты остались без наград во второй день Большого шлема в Астане

Сегодня, 17:09

Мерц заявил о стремлении сохранить функционал НАТО

Сегодня, 16:37
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15