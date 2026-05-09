Еще шесть человек арестованы по делу о предвыборных взятках в Армении

В Армении арестованы шесть граждан по делу о даче и получении предвыборных взяток. Об этом сообщили в Антикоррупционном комитете.

«В отношении шестерых избрана мера пресечения в виде ареста, еще один – помещен под домашний арест», – заявили в комитете, не уточнив, о представителях какой политической силы идет речь.

Известно лишь, что «кейс» связан с Ширакской областью.

Ранее сообщалось, что 8 мая Антикоррупционный комитет обвинил ряд граждан, выступающих от имени сторонников блока «Сильная Армения», в новых случаях подкупа избирателей.

В частности, следствие выложило аудиозаписи, утверждая, что координатор партии «Сильная Армения» в муниципалитете Ани Ширакской области пообещал и передал ряду избирателей денежные суммы.

По материалам дела, чтобы завуалировать передачу денег, указанных граждан оформили в качестве «ответственных лиц территориального офиса партии с выплатой зарплаты». Возбуждено уголовное производство, задержан ряд лиц, проведены обыски.

Напомним, 7 июня в Армении состоятся парламентские выборы.

