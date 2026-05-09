Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили могилу Гейдара Алиева - ФОТО
10 мая исполняется 103 года со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
В связи с этим 9 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу Великого лидера на Аллее почетного захоронения.
Ильхам Алиев возложил венок к могиле Гейдара Алиева и почтил его память.
Глава государства и первая леди также возложили цветы к могиле супруги Гейдара Алиева, ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой.
Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.
