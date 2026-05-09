БИГ призвала Францию соблюдать рекомендации ООН по Новой Каледонии

Бакинская инициативная группа (БИГ) приветствовала предупреждение, направленное Франции Комитетом ООН по ликвидации расовой дискриминации в связи с правом народа Новой Каледонии на самоопределение и попытками изменения состава электората, и потребовала от Парижа незамедлительно выполнить призывы комитета.

Об этом говорится в заявлении организации.

В документе подчеркивается, что любые политические и административные изменения, касающиеся Новой Каледонии, не могут осуществляться без участия коренного народа канаков.

В БИГ отметили, что такую же позицию подтвердил и комитет ООН, подчеркнув, что речь идет не только о политическом вопросе, но и о требованиях международного права, процесса деколонизации и коллективных прав коренных народов.

В заявлении также категорически осуждаются действия Франции по расширению круга лиц, обладающих избирательным правом, за счет переселенцев.

По мнению группы, вмешательство в состав электората без согласия местного населения подрывает политическую волю канаков, меняет демографический баланс и искажает процесс деколонизации.

Кроме того, БИГ поддержала призыв Комитета ООН к независимому и прозрачному расследованию утверждений о чрезмерном применении силы французскими силовыми структурами во время протестов в мае 2024 года, а также выразила обеспокоенность переводом канакских активистов и сторонников независимости в тюрьмы на территории Франции без их согласия.

В БИГ заявили, что после обращения организации в рамках механизмов ООН эти вопросы были вынесены на повестку как предмет особой обеспокоенности, а публикация соответствующего предупреждения свидетельствует о том, что поднятые ею проблемы были учтены на международном уровне и вызвали конкретную реакцию в направлении защиты прав канаков.

В заявлении подчеркивается, что инициативы Франции, выдвигаемые без учета мнения народа канаков, являются наглядным примером продолжающейся в современную эпоху колониальной практики управления.

В БИГ также отметили, что будущее Новой Каледонии должно определяться не в ходе закрытых переговоров в Париже, а при реальном, равноправном и эффективном участии самого народа канаков.

Организация призвала Францию уважать право народа канаков на самоопределение, сохранять приверженность духу Нумейского соглашения и вести все политические процессы, связанные с Новой Каледонией, исключительно на основе согласия коренного населения.

Источник: Report