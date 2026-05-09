В Бахрейне задержали 41 человека за предполагаемые связи с КСИР

Силы безопасности Бахрейна задержали 41 человека по подозрению в связях с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

Об этом сообщило МВД арабского государства.

Как передало Бахрейнское информационное агентство, группировка была выявлена «на основании материалов оперативных разработок, докладов служб безопасности, а также предыдущих расследований, проведенных прокуратурой по делам о шпионаже в пользу иностранных государств и поддержке иранской агрессии».

По информации МВД, задержанные входили в «основную структуру» этой организации. Как отмечается в заявлении, в настоящее время в отношении 41 задержанного проводятся юридические процедуры.

