 В Бахрейне задержали 41 человека за предполагаемые связи с КСИР | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Бахрейне задержали 41 человека за предполагаемые связи с КСИР

First News Media14:15 - Сегодня
В Бахрейне задержали 41 человека за предполагаемые связи с КСИР

Силы безопасности Бахрейна задержали 41 человека по подозрению в связях с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

Об этом сообщило МВД арабского государства.

Как передало Бахрейнское информационное агентство, группировка была выявлена «на основании материалов оперативных разработок, докладов служб безопасности, а также предыдущих расследований, проведенных прокуратурой по делам о шпионаже в пользу иностранных государств и поддержке иранской агрессии».

По информации МВД, задержанные входили в «основную структуру» этой организации. Как отмечается в заявлении, в настоящее время в отношении 41 задержанного проводятся юридические процедуры.

Источник: ТАСС

Поделиться:
187

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили поездку в Джебраильский район

Общество

Завтра в Баку воздух прореется до 28 градусов тепла

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева почтили память сынов Азербайджана, погибших в ...

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили могилу Гейдара Алиева - ФОТО

В мире

В Бахрейне задержали 41 человека за предполагаемые связи с КСИР

Эрдоган: Европейская архитектура не может быть полной без участия Турции

Верховный лидер Ирана участвует в разработке стратегии переговоров с США

Иран и Великобритания обсудили события на Ближнем Востоке

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Иран предложил открыть Ормузский пролив до начала ядерных переговоров

Недалеко от Белого дома произошла стрельба

В Испании госпитализировали человека с подозрением на хантавирус

США заблокировали экспорт иранской нефти на $4,8 млрд

Последние новости

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили поездку в Джебраильский район

Сегодня, 14:30

В Бахрейне задержали 41 человека за предполагаемые связи с КСИР

Сегодня, 14:15

Эрдоган: Европейская архитектура не может быть полной без участия Турции

Сегодня, 14:00

Верховный лидер Ирана участвует в разработке стратегии переговоров с США

Сегодня, 13:48

Иран и Великобритания обсудили события на Ближнем Востоке

Сегодня, 13:33

В Мингячевире произошел пожар в отеле: МЧС предотвратил распространение огня - ВИДЕО

Сегодня, 13:19

Петер Мадьяр вступает в должность премьера Венгрии

Сегодня, 12:55

Завтра в Баку воздух прореется до 28 градусов тепла

Сегодня, 12:47

Евдокимов: Россия отдает должное Азербайджану за вклад в победу над фашизмом

Сегодня, 12:33

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева почтили память сынов Азербайджана, погибших в войне с фашизмом - ФОТО

Сегодня, 12:10

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили могилу Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 12:00

В Киеве отметили 103-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

Сегодня, 11:50

Спикер парламента РА: Армения не должна состоять в каком-то военном блоке

Сегодня, 11:30

Армения диверсифицирует военное сотрудничество не в ущерб партнерам – замглавы Минобороны

Сегодня, 11:18

Цена азербайджанской нефти выросла до почти $110

Сегодня, 11:05

Из Азербайджана в Армению отправлены 8 вагонов дизельного топлива - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:52

В МИД Армении отрицают наличие кризиса в отношениях с Россией

Сегодня, 10:48

Глава Совбеза Армении заявил, что не знаком с угрозами Зеленского на саммите в Ереване

Сегодня, 10:35

Мгер Григорян: Участки границы с Азербайджаном, связанные с TRIPP, будут делимитироваться отдельно

Сегодня, 10:30

В Баку временно изменены маршруты 7 автобусных линий

Сегодня, 10:23
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15