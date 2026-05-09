В Гёйгёле произошло тяжёлое ДТП, два брата получили травмы

Сегодня около 12:00 на территории села Гушгара Гёйгёльского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем Chevrolet.

В результате аварии водитель ВАЗ-2106, житель села Надель Орхан Гасанов (1993 г.р.), а также его брат Тархан, находившийся в машине в качестве пассажира, получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

По данному факту проводится расследование.

Источник: Oxu.Az