В Гёйгёле произошло тяжёлое ДТП, два брата получили травмы
Сегодня около 12:00 на территории села Гушгара Гёйгёльского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем Chevrolet.
В результате аварии водитель ВАЗ-2106, житель села Надель Орхан Гасанов (1993 г.р.), а также его брат Тархан, находившийся в машине в качестве пассажира, получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие были доставлены в больницу.
По данному факту проводится расследование.
Источник: Oxu.Az
