Эрдоган: Европейская архитектура не может быть полной без участия Турции

Европейская архитектура не может быть полной без участия Анкары, говорится в заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обнародованном в связи с 9 Мая - Днем Европы.

Глава турецкого государства назвал День Европы «конкретной демонстрацией цели построения общего будущего, основанного на мире, сотрудничестве и взаимном уважении».

Президент Эрдоган подчеркнул стратегическую значимость процесса вступления Турции в Европейский Союз, подчеркнув, что «ЕС нуждается в Анкаре больше, чем Турция в Евросоюзе, и эта потребность в будущем будет лишь нарастать».

Политик привлек внимание к испытаниям, с которыми сталкиваются сегодня в ЕС на фоне многогранных кризисов.

«Войны, политические кризисы и экономические проблемы, последствия которых ощущаются в глобальном масштабе, требуют от Европейского Союза более инклюзивной и объединяющей политики. Турция, как страна-кандидат в ЕС, остается фундаментальным и незаменимым элементом этого процесса. Очевидно, что без участия Турции, европейская архитектура будет неполной и слабой в управлении кризисами», - говорится далее в заявлении.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара стремится развивать отношения с Европейским Союзом на основе взаимовыгодного подхода и перспективы полноправного членства, ожидая от Брюсселя «демонстрации аналогичной искренности».

Турецкий лидер выразил надежду на то, что День Европы станет предвестником мира, спокойствия и солидарности.

Источник: Азертадж