Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева почтили память сынов Азербайджана, погибших в войне с фашизмом - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова по случаю 81-й годовщины со дня Победы над фашизмом.
Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.
Глава государства и первая леди возложили цветы к памятнику Ази Асланову и почтили память всех сынов Азербайджана, погибших в войне.
