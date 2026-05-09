Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева почтили память сынов Азербайджана, погибших в войне с фашизмом - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова по случаю 81-й годовщины со дня Победы над фашизмом.

Глава государства и первая леди возложили цветы к памятнику Ази Асланову и почтили память всех сынов Азербайджана, погибших в войне.