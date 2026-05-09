В Мингячевире произошел пожар в отеле: МЧС предотвратил распространение огня - ВИДЕО

Информация о пожаре в отеле в городе Мингячевир поступила на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На место происшествия были немедленно направлены силы Мингячевирского городского отряда государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание, возникшее в сауне на первом этаже отеля, было потушено в кратчайшие сроки. Пожарникам удалось локализовать пламя, не допустив его распространения на остальную территорию гостиничного комплекса.

В результате инцидента сауна выгорела на площади 35 кв.м. Остальная часть сауны и само здание отеля были защищены от огня. Пострадавших в результате происшествия нет.