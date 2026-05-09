Петер Мадьяр вступает в должность премьера Венгрии

Сегодня в Венгрии состоится первое заседание парламента нового созыва. На нем премьер-министром должен быть утвержден Петер Мадьяр, лидер центристской партии «Тиса», одержавшей победу на парламентских выборах.

Он сменит Виктора Орбана, возглавлявшего правительство с 2010 года.

Происхождение и образование

Петер Мадьяр родился 16 марта 1981 года в Будапеште. Его отец был адвокатом, мать работала в аппарате Верховного суда Венгрии, была зампредседателя Национального судебного управления. Дед по материнской линии был судьей Верховного суда и известным телеведущим. Крестным отцом Мадьяра стал брат его бабушки, профессор права Ференц Мадл, в 2000-2005 годах занимавший пост президента Венгрии.

Профессиональная деятельность и работа в правительственных структурах

В 2004 году Мадьяр окончил юридический факультет столичного Католического университета Петера Пазманя. В 2002 году стажировался в Берлинском университете имени Гумбольдта, в том же году вступил в правую, на тот момент оппозиционную, партию «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» (ФИДЕС-ВГС). После окончания университета работал юристом в сфере международного частного права, консультируя многонациональные компании в вопросах инвестиций в Венгрии, бесплатно оказывал юридическую помощь оппозиционным активистам.

После прихода к власти в 2010 году ФИДЕС-ВГС во главе с Виктором Орбаном Мадьяр занимал несколько высоких должностей: был юристом в министерстве иностранных дел, входил в состав постоянного представительства Венгрии при Европейском союзе, работал в канцелярии премьера, курируя отношения правительства с Европарламентом. В 2018 году он возглавлял юридическое управление Венгерского банка развития, в 2019-2022 годах был директором Центра студенческого кредитования, в 2022 году стал управляющим компании Good Farming Kft., занимающейся приобретением сельскохозяйственных земель за рубежом. Также входил в состав правления некоммерческой организации «Венгерские публичные дороги».

Начало политической карьеры

Политическая карьера Мадьяра началась в феврале 2024 года на фоне серьезного внутриполитического скандала, вызванного решением президента Венгрии Каталин Новак о помиловании в 2023 году бывшего замдиректора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Новак заявила, что приняла такое решение, полагая, что «осужденный не злоупотреблял зависимым положением детей». Однако уже 10 февраля 2024 года Новак признала, что «совершила непростительную ошибку», и подала в отставку.

На фоне этого скандала Мадьяр вышел из правящей ФИДЕС-ВГС, дав интервью ведущему политического подкаста, в котором раскритиковал правящую партию и правительство. Затем он опубликовал запись разговора со своей бывшей женой Юдит Варгой, занимавшей в июле 2019 - июле 2023 года пост министра юстиции в правительстве Орбана, в котором речь шла о злоупотреблениях в высших эшелонах власти.

В марте 2024 года на организованный Мадьяром митинг в Будапеште вышли десятки тысяч людей. Первоначально он объявил о намерении создать новое движение, но в итоге присоединился к оппозиционной центристской партии «Тиса» и в июле 2024 года возглавил ее.

Участие в выборах и программа

«Тиса» (складывается из первых слогов венгерских слов tisztelet - уважение и szabadsag - свобода), основанная в конце 2020 года, до вступления в нее Мадьяра оставалась относительно неактивной. Но уже на выборах в Европейский парламент (ЕП) в июне 2024 года она заняла второе место, получив почти 30% голосов и 7 мест из 21, предоставленного стране в ЕП, одно из них занял Мадьяр.

На выборах 12 апреля 2026 года «Тиса» заняла в парламенте 141 место 199, получив конституционное большинство, 15 апреля президент Тамаш Шуйок поручил Мадьяру формирование кабинета.

Кампания «Тисы» перед выборами проходила под лозунгом «Сейчас или никогда». Главной темой была борьба с коррупцией, в которой оппозиция уже давно обвиняла премьера Виктора Орбана и его окружение. Партия обещала ввести прямые выборы президента (в настоящее время избирается парламентом), перейти на евро, ввести налог на богатство, выделять ежегодно более €1 млрд на здравоохранение, снизить подоходный налог для работников с минимальной заработной платой с 15% до 9%, увеличить семейные пособия и другое.

Уже после выборов Мадьяр заявил, что одной из первоочередных задач будет разработка нового закона о СМИ и ликвидация системы государственной пропаганды. Кроме того, Мадьяр намерен упразднить Управление по защите суверенитета, занимавшееся борьбой с иностранным влиянием, так как, по его мнению, оно является лишней тратой бюджетных средств (намерен таким образом сэкономить €1,65 млн), а также раскрыть к октябрю 2026 года архивы службы госбезопасности периода социализма.

Как и Орбан, Мадьяр выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС, так же он считает, что этот вопрос должен решаться через общенациональный референдум. Он заявил, что условием нормализации отношений между Будапештом и Киевом и снятия вето на начало переговоров о присоединении Украины к ЕС (действует с 2025 года) является урегулирование вопроса с правами венгерского меньшинства в Украине. Он также подтвердил принятое ранее Орбаном решение, что страна не будет участвовать в выделении военного кредита ЕС Киеву на сумму €90 млрд (в ответ на остановку Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» в январе 2026 года Венгрия заблокировала его выделение, пока 22 апреля прокачка нефти не была возобновлена).

Еще одной важной задачей Мадьяр назвал восстановление «нормального» участия Венгрии в Евросоюзе и решение вопроса о примерно €30 млрд, причитающихся стране (были выделены на развитие, восстановление после COVID-19 и другое), но удерживаемых ЕС из-за решений Виктора Орбана, шедших вразрез с политикой сообщества. Также он отметил, что намерен поддерживать прагматичные отношения с Россией. Он планирует диверсифицировать источники поставок энергоносителей («закупать из самого дешевого источника»), но пока сохранить энергетическое сотрудничество с Россией, в том числе по причине географической близости и ценовой доступности, и постепенно сократить его к 2035 году.

Источник: ТАСС