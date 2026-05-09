Спикер парламента РА: Армения не должна состоять в каком-то военном блоке

Армения не должна состоять в каком-то военном блоке, заявил в интервью Deutsche Welle председатель парламента республики Ален Симонян.

«Я не считаю, что Армения должна состоять в каком-то военном блоке. Роль Армении, если учесть, где находится наша страна и каковы ее возможности, должна быть нейтральной. Армения маленькая. Она и для одной, и для другой стороны будет являться предметом торга. Я не хочу, чтобы моя страна была предметом торга ни для России, ни для Брюсселя, ни для Соединенных Штатов, ни для любой другой стороны. Армения находится рядом с Ираном, Азербайджаном, Турцией и Грузией. Она закрыта с четырех сторон. У нас нет выхода к морю», - сказал Симонян.

По его словам, история армянского народа поучительна.

«Мы должны не повторять ошибок прошлого», - подчеркнул спикер парламента.