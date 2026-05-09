Верховный лидер Ирана участвует в разработке стратегии переговоров с США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, несмотря на полученные увечья в результате боевых действий США и Израиля, участвует в разработке стратегии по дипломатическому урегулированию конфликта.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники, знакомые с оценкой американской разведки.

Спецслужбы США, по информации канала, до сих пор не знают, где именно находится иранский лидер. Дело осложняется тем, что он не использует электронные средства связи и общается с доверенными людьми лично или передает послания при помощи курьеров.

Тем не менее спецслужбам США известно, что Хаменеи участвует в процессе «разработки переговорной стратегии Ирана по дипломатическому завершению войны». Какую роль играет Хаменеи, в публикации не говорится.

Один из источников телекомпании при этом заявил, что у разведки есть данные, что лидер Ирана не участвует в процессе принятия решений и «доступен лишь эпизодически». «Нет никаких признаков того, что он действительно отдает приказы на постоянной основе, но нет и никаких данных, доказывающих обратное», - сказал один из собеседников телеканала.

7 мая президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал, что недавно провел встречу с верховным лидером исламской республики Моджтабой Хаменеи. Это было первое официальное сообщение о личной встрече Хаменеи и Пезешкиана. 12 марта представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что верховный лидер был ранен в результате ударов США и Израиля. С момента начала боевых действий Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике, все его обращения были опубликованы в письменном виде или зачитывались дикторами.

Источник: ТАСС