Джейхун Байрамов проинформировал Генсека ООН о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем в рамках своего участия в открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему «Поддержание международного мира и безопасности: уважение целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, ориентированной на ООН».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе встречи обсуждалась текущая повестка дня сотрудничества Азербайджана и ООН, а также текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан плодотворно сотрудничает с ООН и ее специализированными учреждениями. В частности, с удовлетворением было отмечено успешное проведение 13-й сессии Всемирного форума урбанизма, которая состоялась в нашей стране 17-22 мая этого года.

Одновременно с этим были подчеркнуты стратегические отношения Азербайджана с Центральной Азией и роль страны в сфере транспорта и связи.

Другой стороне была предоставлена ​​подробная информация о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о восстановительных и реконструкционных работах, направленных на обеспечение достойного возвращения бывших внутренне перемещенных лиц в свои дома, о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, мерах по укреплению доверия, а также об угрозе мин в регионе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.