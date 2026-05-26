Максимальный результат: двое девятиклассников из Сумгайыта и Абшерона набрали 300 баллов на выпускном экзамене

Учащиеся IX классов общеобразовательных учреждений Абшеронского района и Сумгайыта показали высокие результаты на выпускном экзамене, состоявшемся 26 апреля.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в Абшерон-Хызынском региональном управлении образования.

Отмечается, что ученица полной средней школы №1 поселка Гобу Абшеронского района Гюлай Абдуллаева и ученик Сумгайытской гимназии с естественно-научным уклоном Эмин Абдуллахлы набрали максимальные 300 баллов.