Сахиль Бабаев: Азербайджан является одной из стран с лучшими показателями в мире по политике заимствований

Азербайджан является одной из стран с лучшими показателями в мире по политике заимствований.

Наш общий государственный долг к концу года составит около 20 процентов от валового внутреннего продукта. Сегодняшний наш показатель ниже, к концу года мы осуществим некоторые определенные заимствования, чтобы полностью обеспечить бюджетные расходы.

Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ и AzTV, сказал министр финансов Сахиль Бабаев.

По его словам, с этой точки зрения в мире очень мало стран, имеющих долг до 20 процентов ВВП. В большинстве стран эти показатели достигают 100 процентов ВВП. Одной из наиболее важных цифр в рамках этого долга является то, что наш внешний долг в целом составляет приблизительно 6,3 процента ВВП. Это один из лучших показателей и если мы сравним с прошлым годом, то к 1 мая этого года наш внешний долг сократился еще примерно на 8 процентов. С точки зрения данного параметра стабильные показатели Азербайджана сегодня однозначно являются образцовыми.