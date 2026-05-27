Азербайджан отмечает Гурбан-байрамы

Сегодня весь исламский мир отмечает благословенный праздник Гурбан-байрамы – торжество духовной чистоты, милосердия, веры и преданности Всевышнему.

Этот священный день, воплощающий глубокие духовные истины и заповеди священного Корана, занимает особое место в духовной жизни азербайджанского народа.

В Азербайджане Гурбан-байрамы традиционно отмечается с особым почтением и уважением, на государственном уровне - как неотъемлемая часть национально-духовного наследия, религиозных традиций и нравственных ценностей нашего народа.  Во всех уголках страны совершаются праздничные обряды и молитвы, наполняя сердца людей светом добра, милосердия и надежды. 

Для народа-победителя Гурбан-байрамы приобретает особый сакральный смысл, утверждая вечную истину - неизменное торжество добра, справедливости и духовной силы.

В эти священные дни наши соотечественники с глубоким уважением чтят память героических шехидов, отдавших свои жизни во имя Родины, возносят молитвы за мир, процветание и благополучие родного Азербайджана. Совершаемые жертвоприношения становятся символом чистых помыслов, искренней веры и благих деяний, еще больше укрепляя солидарность и духовное единство народа.

Гурбан-байрамы - яркое воплощение высоких идеалов Ислама, несущих человечеству ценности человеколюбия, нравственной чистоты, сострадания и готовности к самопожертвованию ради высокой цели. 

Авторитетные богословы подчеркивают - истинный смысл праздника заключается не только в жертвоприношении, но прежде всего в духовном приближении человека к Всевышнему.

Священный Коран повествует о пророке Ибрагиме, которому во сне Аллах ниспослал испытание веры - принести в жертву сына Исмаила. Сначала Ибрагим воспринял это как наваждение, однако повеление повторилось. Чтобы исполнить волю Всевышнего, отец и сын отправились в то место, где ныне возвышается Мекка. Убедившись в непоколебимой преданности пророка, Всевышний ниспослал ему барашка, которого отец с сыном принесли в жертву - во славу и честь Творца. 

По учению богословов, Аллах не нуждается в жертвоприношениях - Он лишь испытывал силу веры Своего пророка.

С тех пор мусульмане всего мира совершают обряд жертвоприношения как символ искренней любви и преданности Творцу. Став торжеством добрых молитв, чистых помыслов и благих деяний, Гурбан-байрамы еще больше укрепляет единство, сплоченность и солидарность в исламском мире.

По мусульманскому лунному календарю Гурбан-байрамы отмечается на десятый день месяца Зуль-Хиджа и знаменует завершение хаджа – ежегодного паломничества мусульман в Мекку. 

Согласно традиции, жертвенное животное должно быть приобретено исключительно на честно заработанные средства. Животное для жертвоприношения должно быть определенного возраста. После обряда мясо делят на три части: одну - раздают малоимущим, вторую - готовят для угощения родных, соседей и друзей, а третью оставляют для своей семьи.

Из мяса жертвенного животного готовят блюда согласно традиционной кухне народов исламских стран, уделяя особое внимание праздничному оформлению стола. На ритуальную трапезу стремятся пригласить как можно больше людей, прежде всего нуждающихся.

В день Гурбан-байрамы категорически запрещается употребление спиртных напитков - это считается особым кощунством и глумлением над основами Ислама.

Особое значение в праздничные дни придается милосердию, заботе о нуждающихся, уважению к старшим и памяти ушедших. Мусульмане посещают могилы предков, возносят молитвы и делятся теплом своих сердец с окружающими.

С праздником Гурбан-байрамы! Пусть он принесет в каждый дом мир, счастье, благополучие и достаток. Пусть сердца наполняются верой, добром и светом, а Всевышний примет все добрые молитвы и благие деяния.

 

