На бумажной фабрике в США произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие

В результате взрыва и последующего обрушения крупного резервуара с едким химическим веществом на бумажной фабрике в американском штате Вашингтон погиб как минимум один человек, еще девять числятся пропавшими без вести.

Как передает 1news.az со ссылкой на Associated Press, инцидент произошел на предприятии Nippon Dynawave Packaging Co. в городе Лонгвью. По данным властей, резервуар, в котором находилось почти миллион галлонов (3,4 млн литров) едкой жидкости, взорвался, после чего конструкция рухнула.

В результате утечки пострадали еще девять человек, некоторые получили тяжелые травмы. Среди пострадавших оказался и пожарный, участвовавший в спасательной операции. У людей зафиксированы ожоги и поражения дыхательных путей вследствие вдыхания химических веществ.

В пожарной службе Лонгвью сообщили, что часть жидкости все еще остается в разрушенном резервуаре, что осложняет проведение поисково-спасательных работ.

"Резервуар остается нестабильным, создавая опасные условия для экстренных служб", - приводит AP заявление пожарного департамента. Спасатели продолжают укрепление конструкции для продолжения операции.

Профильные службы в настоящее время устанавливают причины инцидента.