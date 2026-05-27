В Балакене в грузе с арбузами обнаружена крупная партия наркотиков - ФОТО

 В Балакене в грузе с арбузами обнаружена крупная партия наркотиков
В Балакене в грузе с арбузами обнаружена крупная партия наркотиков

First News Media08:25 - Сегодня
Сотрудники Балакенского таможенного управления в ходе проверок обнаружили и изъяли из незаконного оборота крупную партию марихуаны.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Согласно информации, в ходе проверки на стационарной рентгеновской установке на таможенном посту "Мазымгара" транспортного средства, перевозившего арбузы из Ирана в Грузию, были выявлены подозрительные контуры, после чего груз был привлечен к основательному досмотру.

Во время досмотра с использованием собаки кинологической службы была обнаружена крупная партия марихуаны общим весом 110 килограммов 300 граммов.

По факту начато расследование.

