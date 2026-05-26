Министр: Наша цель к 2030 году - свести зависимость от нефти к минимуму

У нас есть основные приоритеты. Эти приоритеты будут постоянно соблюдаться в нашей расходной политике.

Во-первых, обороноспособность нашей страны, обеспечение безопасности страны - все финансовое обеспечение этого всегда будет сохраняться в государственном бюджете. Программа «Великое возвращение» - обеспечение достойного возвращения наших граждан на освобожденные территории. Поэтому финансовое обеспечение Программы «Великое возвращение» всегда будет в нашем бюджете. Меры социальной защиты - финансовое обеспечение социальных реформ, которые постоянно осуществляются под руководством и по инициативе главы нашего государства, будет в нашем бюджете. Инвестиции, государственный инвестиционный портфель... То есть, такие наши основные приоритеты включаются в наши бюджетные параметры, составляемые как на 2027 год, так и на последующий период.

Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ и AzTV сказал министр финансов Сахиль Бабаев.

«Параллельно в этот период мы будем серьезно работать над тем, чтобы поэтапно снизить зависимость государственного бюджета Азербайджана от нефти. Мы уже затронули результаты 2026 года, я хочу озвучить цифры по следующему периоду. Если в прошлом году доля нефти в госбюджете составляла 48 процентов, то мы прогнозируем, что в этом году при исполнении эта доля снизится до 42-43 процентов. В прогнозе она составляет 42,6 процента, мы полагаем, что при исполнении будет в диапазоне 42-43 процентов. В 2030 году мы планируем, что эта цифра составит всего 30 процентов. Это очень серьезное изменение в госбюджете. Всего за 5-летний период показатель снижается с 48 до 30 процентов и уже 70 процентов госбюджета будет обеспечиваться за счет ненефтяных доходов», - добавил министр.