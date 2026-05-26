Министр финансов: Исполнение бюджетных прогнозов успешно продолжается

Исполнение бюджетных прогнозов успешно продолжается. Особо подчеркну, что за 4 месяца этого года наши доходы составили 13,6 млрд манатов, что примерно на 100 млн манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ и AzTV заявил министр финансов Сахиль Бабаев.

«Как по линии Государственной налоговой службы, так и Государственного таможенного комитета наблюдаются рост поступлений и превышение прогнозных показателей. Это - весьма позитивная тенденция», - отметил министр.