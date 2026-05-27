Подчеркнута важность всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем - ФОТО

First News Media08:53 - Сегодня
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Нью-Йорк встретился с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Как сообщили 1news.az в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи китайской стороне была выражена благодарность за организацию в Совете Безопасности ООН открытых дебатов на тему «Поддержание международного мира и безопасности: уважение целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, в которой центральное место занимает ООН», подчеркнуто особое значение данной инициативы на фоне существующих глобальных вызовов.

Выразив удовлетворение динамичным развитием отношений между Азербайджаном и Китаем, стороны отметили, что благодаря политическому диалогу на высоком уровне и основанному на взаимном доверии партнерству в последние годы эти отношения вышли на новый уровень развития. В этом контексте было подчеркнуто, что установление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами в 2025 году сыграло важную роль в дальнейшем укреплении связей.

Было отмечено, что договоренности, достигнутые в рамках государственного визита Президента Азербайджанской Республики в Китай в 2025 году, и подписанные документы создали исключительные возможности для расширения сотрудничества по различным направлениям. В то же время подчеркнуто, что в 2027 году будет отмечаться 35-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем, отмечено, что этот юбилей придаст импульс дальнейшему развитию двусторонних связей.

В ходе встречи был высоко оценен существующий потенциал для расширения сотрудничества в области торговли, инвестиций, транспорта и логистики, энергетической безопасности, зеленой энергетики, промышленности, цифровых инноваций, сельского хозяйства, науки, образования и в гуманитарной сфере. Было подчеркнуто, что деятельность в нашей стране производственных предприятий с китайскими инвестициями вносит вклад в экономическое сотрудничество. Отмечено стратегическое значение совместных проектов, реализуемых в рамках развития Среднего коридора и Транскаспийского международного транспортного маршрута. Указано, что отмена визовых требований между нашими странами внесла позитивный вклад в активизацию контактов между людьми.

Была отмечена важность продолжения взаимной поддержки и сотрудничества в рамках международных и региональных организаций. Состоялся обмен мнениями о перспективах совместной деятельности на площадках ООН, СВМДА, Движения неприсоединения и других многосторонних платформ.

Было выражено удовлетворение активным участием китайской делегации в 13-й сессии Всемирного форума городов, состоявшейся в Азербайджане в мае текущего года, и отмечено, что это внесло важный вклад в развитие многостороннего сотрудничества.

Была подчеркнута важность укрепления отношений между народами, отмечена особая роль расширения программ обмена в сфере образования, культуры, туризма и между молодежью в развитии долгосрочного партнерства.

Наряду с этим, были рассмотрены вопросы региональной безопасности. Была выражена благодарность нашей стране за поддержку, оказанную при эвакуации китайских граждан из Ирана.

В ходе встречи были обсуждены другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

