В праздничные дни Служба скорой помощи будет работать в усиленном режиме

В нерабочие дни, связанные с праздниками Гурбан байрамы и 28 Мая - Днем независимости, станции Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи будут функционировать в усиленном рабочем режиме.

Как сообщает 1news.az, для контроля за работой в нерабочие дни будет создано дежурство из числа ответственных лиц, а число врачебных бригад будет организовано в соответствии со штатным расписанием.

Поскольку в связи с праздником Гурбан байрамы наблюдается рост числа гостей, прибывающих как из зарубежных стран, так и из регионов, в частности, в Баку, снабжение и обеспечение будут организованы соответствующим образом.

В столице приведены в готовность 140 бригад скорой медицинской помощи, а по 63 регионам страны - около 280. Они полностью обеспечены медицинскими принадлежностями, лекарственными препаратами и т.д.

Отметим, что, согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, в связи с Гурбан байрамы и Днем независимости 27-31 мая будут нерабочими днями.