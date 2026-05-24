При ракетном ударе по Киеву повреждено здание посольства Азербайджана

В результате массированных ракетных ударов российской армии по столице Украины — Киеву — серьёзно пострадала гражданская инфраструктура, в том числе посольство Азербайджана в этой стране.

Как сообщил специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, часть ракет была нацелена на Шевченковский район, где расположено посольство Азербайджана в Украине. Некоторые ракеты упали всего в 300 метрах от здания дипмиссии. В результате воздушных ударов в посольстве были выбиты окна.

Также сообщается, что после ударов по прилегающим территориям полностью сгорели рынок «Лукьяновка» и торговый центр «Квадрат». Повреждения зафиксированы и в ряде жилых домов.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате атак погиб как минимум один человек, более 40 получили ранения. Из них 28 госпитализированы, состояние троих оценивается как тяжёлое.

Не исключается, что после разбора завалов число погибших и пострадавших может возрасти.

Читайте по теме:

Россия ударила по Киеву, предположительно, "Орешником" - ВИДЕО