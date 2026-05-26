Александар Вучич направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Сербии Александар Вучич направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает 1news.az, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент, дорогой Друг!

От имени граждан Республики Сербия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем независимости Азербайджанской Республики и выражаю самые добрые пожелания, связанные с дальнейшим благополучием, прогрессом и процветанием Вашей страны и ее граждан.

Пользуясь случаем, выражаю огромное удовлетворение темпами развития отношений между Республикой Сербия и Азербайджанской Республикой, характеризующихся взаимным доверием, солидарностью и стратегическим партнерством.

С особым удовольствием и признательностью вспоминаю нашу встречу во время моего участия в 13-й сессии Всемирного форума городов Баку. Оказанное мне высокое гостеприимство и продуктивные дискуссии вновь подтвердили наши совместные усилия по дальнейшему расширению сотрудничества в таких важных сферах, как энергетика, инфраструктура, инвестиции и общие экономические связи.

В то же время выражаю искреннюю благодарность Азербайджанской Республике за принципиальную и последовательную поддержку защиты суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия, что мы высоко ценим как подтверждение взаимопонимания между нашими странами и соблюдения международного права. Сербия остается полностью приверженной уважению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Уважаемый господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".