Трамп: Конфликт с Ираном подойдет к концу уже «очень скоро»

Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень скоро завершится.

Как передает ТАСС, об этом сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Для меня это одно из моих любимых чисел в статистических данных: сегодня в Соединенных Штатах работает больше людей, чем когда-либо в истории. И это во время конфликта с Ираном, который скоро завершится, очень скоро. А когда он закончится, цены на бензин упадут до уровня ниже прежнего", - сказал он.