Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные интенсивные осадки и сильный ветер 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 30 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в целом преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в отдельных местах возможны дожди. В некоторых районах полуострова прогнозируются кратковременные интенсивные осадки, также не исключается вероятность гроз. Сильный северо-западный ветер в дневные часы постепенно ослабеет.

Температура воздуха составит ночью 14-16° тепла, днём 18-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днём 60-65%.

В регионах Азербайджана ожидаются периодические осадки в отдельных районах. Местами они могут носить интенсивный характер, возможны грозы и град, а в высокогорных районах - снег. В некоторых местах осадки могут усилиться. Ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер временами может усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 13-16° тепла, днём 20-25° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днём 12-17°, местами до 20-23° тепла.