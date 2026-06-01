Баллы за деньги? - Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам и родителям

«В последнее время мониторинг социальных сетей показывает, что в Instagram, TikTok и, особенно, в Telegram через фейковые аккаунты распространяются нереалистичные призывы об увеличении экзаменационных баллов за определенную плату, а также совершаются попытки обмана граждан мошенническим путем».

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Было отмечено, что для привлечения внимания к своим страницам эти лица зачастую используют логотип и название ГЭЦ: «Они даже пытаются вызвать интерес у других граждан, оставляя под своими публикациями комментарии с других фейковых аккаунтов о том, что им якобы помогли.

Абитуриенты и родители должны быть бдительны и понимать, что подобные "заманчивые" предложения в социальных сетях являются мошенничеством. Не стоит забывать, что участие в подобных схемах влечет за собой юридическую ответственность для обеих сторон.

Государственный экзаменационный центр регулярно передает информацию о таких страницах в соответствующие правоохранительные органы.

Пользователям следует проявлять бдительность, не попадаться на уловки мошенников и игнорировать подобные искусственные призывы. Каждый должен полагаться на свои знания и осознавать, что получить определенный балл можно только путем участия в экзамене, и никто не может вмешаться в этот результат».