 Баллы за деньги? - Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам и родителям | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Баллы за деньги? - Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам и родителям

Фаига Мамедова10:03 - Сегодня
Баллы за деньги? - Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам и родителям

«В последнее время мониторинг социальных сетей показывает, что в Instagram, TikTok и, особенно, в Telegram через фейковые аккаунты распространяются нереалистичные призывы об увеличении экзаменационных баллов за определенную плату, а также совершаются попытки обмана граждан мошенническим путем».

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Было отмечено, что для привлечения внимания к своим страницам эти лица зачастую используют логотип и название ГЭЦ: «Они даже пытаются вызвать интерес у других граждан, оставляя под своими публикациями комментарии с других фейковых аккаунтов о том, что им якобы помогли.

Абитуриенты и родители должны быть бдительны и понимать, что подобные "заманчивые" предложения в социальных сетях являются мошенничеством. Не стоит забывать, что участие в подобных схемах влечет за собой юридическую ответственность для обеих сторон.

Государственный экзаменационный центр регулярно передает информацию о таких страницах в соответствующие правоохранительные органы.

Пользователям следует проявлять бдительность, не попадаться на уловки мошенников и игнорировать подобные искусственные призывы. Каждый должен полагаться на свои знания и осознавать, что получить определенный балл можно только путем участия в экзамене, и никто не может вмешаться в этот результат».

Поделиться:
677

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принимает участие в официальной церемонии открытия 31-го Бакинского ...

Политика

Ильхам Алиев: Зангезурский коридор обязательно будет построен

Спорт

Конец сезона и шансы в Еврокубках

Общество

Авиакомпания FLYONE Asia начала выполнение регулярных рейсов в аэропорты Баку и ...

Общество

В Губе в собственном доме обнаружено тело 15-летней школьницы

В Баку девочка-подросток выпала из окна 7-го этажа

В мае в токсикологию поступили 85 человек с отравлениями: 2 пациента умерли

Jony может заработать миллионы на волне вирусного фруктового хайпа

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

В Губе пропала без вести 36-летняя женщина

Арестован мужчина, напавший на женщину на бульваре

Погода на вторник: В Баку ожидаются дожди и грозы 

Снег, град и ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Последние новости

Украинские гимнастки закрыли глаза и уши во время исполнения гимнов России и Беларуси - ВИДЕО

Сегодня, 13:33

Путин и Пашинян по телефону обсудили итоги заседания ВЕАЭС

Сегодня, 13:27

Взвешенная внешняя политика открыла Армении доступ к мировому рынку вооружений, утверждает Пашинян

Сегодня, 13:15

Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели

Сегодня, 13:04

BP начала добычу газа с глубокозалегающих пластов на АЧГ

Сегодня, 12:58

В Губе в собственном доме обнаружено тело 15-летней школьницы

Сегодня, 12:55

В Польше хотят запретить содержание собак и кошек на привязи

Сегодня, 12:50

Иран обсуждает с США механизм выделения средств для компенсации ущерба

Сегодня, 12:48

В Баку девочка-подросток выпала из окна 7-го этажа

Сегодня, 12:42

Кувейт заявил, что оставляет за собой право на ответные меры после атак Ирана

Сегодня, 12:38

В мае в токсикологию поступили 85 человек с отравлениями: 2 пациента умерли

Сегодня, 12:35

Петер Мадьяр пригрозил президенту импичментом

Сегодня, 12:30

МИД Ирана обвинил США в затягивании переговоров

Сегодня, 12:27

Россия ограничивает ввоз рыбы из Армении

Сегодня, 12:17

Премьер-министр Грузии принял министра обороны Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 11:53

СК Армении раскрыл подготовку убийства Пашиняна

Сегодня, 11:50

Jony может заработать миллионы на волне вирусного фруктового хайпа

Сегодня, 11:43

В Азербайджане за два дня изъяли партию оружия и боеприпасов

Сегодня, 11:38

Пашинян заявил, что Армения намерена налаживать отношения с Турцией

Сегодня, 11:33

Южная Корея готовится к полному запрету торговли собачьим мясом в 2027 году

Сегодня, 11:32
Все новости
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

В Международный день защиты детей особенно важно говорить не только о правовой и социальной защите ребенка, но и о техСегодня, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

Сегодня, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55