Названа дата официального открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Железная дорога Баку—Тбилиси—Карс будет официально введена в эксплуатацию 2 июня.

Об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на Агентство государственных закупок страны.

Отмечается, что на презентации, которая состоится 2 июня на международном вокзале Ахалцихе, ожидается участие высокопоставленных официальных лиц стран-участниц проекта.

В документе отмечается, что проект Баку—Тбилиси—Карс имеет важное национальное и международное значение. В его рамках были построены станции, мосты, терминалы, тоннели и подстанции, а также проложено до 235 км новых железнодорожных путей. Инфраструктура соответствует современным стандартам и рассматривается как часть стратегического транспортного коридора, реализованного совместно Грузией, Азербайджаном и Турцией.

Железная дорога Баку—Тбилиси—Карс функционирует в тестовом режиме с 2017 года. 19 мая 2024 года в ходе визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Баку был подписан документ о ее официальном вводе в эксплуатацию. Управление активами проекта будет осуществляться совместной компанией стран-участниц — BTKI Railways.

Годовая пропускная способность железной дороги составляет около 5 млн тонн, однако, по данным последних лет, используется менее 10% этой мощности.

В рамках проекта построено 98 км новой линии, из которых 68 км проходят по территории Турции и 30 км — по территории Грузии. Также реконструирован 183-километровый участок железной дороги Ахалцихе—Тбилиси. Общая протяженность маршрута составляет 827 км.

Строительство грузинского участка финансировалось за счет кредита Азербайджана в размере 775 млн долларов, который должен быть погашен за счет доходов от проекта. Работы выполнялись азербайджанскими подрядчиками.

Изначально проект был ориентирован на транзит грузов из Китая и Центральной Азии в Турцию и Европу. Однако 24 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения также планирует присоединиться к использованию маршрута для развития железнодорожного сообщения с Турцией.

