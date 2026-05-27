Хафиз Гаджиев попросил у богатых людей пайки с мясом на Гурбан-байрамы: У меня нет такой возможности

Мы знаем, что нужно делать в связи с Гурбан-байрамы. Но не можем этого сделать из-за отсутствия возможностей.

Об этом в комментарии Modern.az заявил председатель партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев.

По словам политика, нынешнее материальное положение не позволяет партии совершить жертвоприношение и раздать мясо нуждающимся семьям.

«Думаю, у нас нет возможности раздавать жертвенное мясо. Если кто-то поделится с нами — пусть Аллах примет его жертву. У нас нет средств, чтобы в праздничный день помочь бедным людям, которые годами не видят мяса», — сказал он.

Хафиз Гаджиев также отметил, что рост цен на мясо ещё больше осложнил ситуацию.

«Мясо подорожало до 22 манатов за килограмм. Было бы неправильно брать у кого-то в долг ради раздачи жертвенного мяса. Нам очень жаль, что мы не можем оказать такую помощь нашему народу», — подчеркнул он.

Политик обратился к состоятельным людям с призывом не забывать о нуждающихся семьях в дни праздника.

«Просим обеспеченных людей помочь тем, кто уже много лет не видел мяса. Пусть хотя бы в праздник Гурбан-байрамы в их домах почувствуют запах мясной еды. Это будет угодно Аллаху, и их жертва будет принята», — отметил Гаджиев.