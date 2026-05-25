Путин разрешил себе использовать армию для защиты россиян за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать армию за рубежом для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов.

Изменения затронули федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне». Согласно им, глава государства своим решением может привлечь Вооруженные силы России в случае необходимости защитить сограждан, арестованных или преследуемых иностранными судами без участия российской стороны. Это касается в том числе судебных органов, компетенция которых не основывается на резолюции Совбеза ООН.

Госдума приняла документ сразу в двух чтениях 13 мая. 20 мая закон одобрил Совфед.

